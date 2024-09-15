Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Краснодара»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин кратко объяснил, почему его команда проиграла «Краснодару» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Причина [поражения] — в двух штрафных. В чужой штрафной не забиваем, в своей штрафной — «привозим». В первом тайме игра понравилась, «Ростов» играл в футбол», — заявил Карпин.

«Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2. Оба мяча в этой встрече забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян на 16-й и 77-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» вернулся на вторую строчку в турнирной таблице — теперь в их активе 18 очков после восьми матчей. Столько же имеет московский «Локомотив». «Ростов» идет седьмом с 11-ю баллами. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» с 20 очками.

В девятом туре РПЛ «Ростов» сыграет дома с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 22 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Краснодар» сыграет в гостях с «Акроном». Игра состоится 21 сентября, начнется матч в 14:00 по московскому времени.

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