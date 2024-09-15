ЦСКА пожалели после поражения от «Зенита»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о поражении московского ЦСКА от петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметил, что армейский клуб провел один из лучших матчей в сезоне. Его слова приводит «Матч ТВ».

«ЦСКА провел два лучших матча в сезоне. В Москве против «Локомотива» и «Зенита» — в обоих матчах потерпел поражения. Такой парадокс, когда они играют агрессивно, мощно и здорово, то проигрывают. Мне даже жалко армейцев», — сказал Мор.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок «Зенита» аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса.

«Зенит» расположился на первой строчке в турнирной таблице — теперь в активе команды 20 очков после восьми матчей. ЦСКА идет на пятом месте, набрав за восемь туров 13 очков.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. ЦСКА сыграет в гостях с «Рубином». Игра состоится в тот же день, но начнется матч в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, чего не хватило ЦСКА в матче с «Зенитом».