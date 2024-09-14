Единую лигу ВТБ похвалили за работу на международной арене

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев похвалил руководство Единой лиги ВТБ за работу на международной арене. Его слова приводит «Матч ТВ».

«ЦСКА владел преимуществом и победил. Жена болела за УНИКС. Нужно поблагодарить лигу за хорошую работу — «Бешикташ» и «Црвена Звезда» были в Москве. Да, есть сложности на международной арене. Есть ограничения и различные санкции. Но мы видим работу некоторых, — заявил Дегтярев.

В финальном матче Суперкубка ВТБ ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 87:72. Армейцы стали двукратными обладателями трофея. Третье место занял «Зенит», обыгравший сербскую «Црвену Звезду» со счетом 83:70. В матче за пятую строчку «Локомотив-Кубань» из Краснодара в овертайме обыграл турецкий «Бешикташ» — 95:94. Победу им принес бросок под сирену в исполнении форварда Антониуса Кливленда.

Ранее президент Единой лиги ВТБ рассказал о том, как прошел Суперкубок.