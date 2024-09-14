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Единую лигу ВТБ похвалили за работу на международной арене

Министр спорта Дегтярев отметил Единую лигу ВТБ за работу на международной арене

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Вячеслав Реутов/Администрация Хабаровского края/РИА «Новости»

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев похвалил руководство Единой лиги ВТБ за работу на международной арене. Его слова приводит «Матч ТВ».

«ЦСКА владел преимуществом и победил. Жена болела за УНИКС. Нужно поблагодарить лигу за хорошую работу — «Бешикташ» и «Црвена Звезда» были в Москве. Да, есть сложности на международной арене. Есть ограничения и различные санкции. Но мы видим работу некоторых, — заявил Дегтярев.

В финальном матче Суперкубка ВТБ ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 87:72. Армейцы стали двукратными обладателями трофея. Третье место занял «Зенит», обыгравший сербскую «Црвену Звезду» со счетом 83:70. В матче за пятую строчку «Локомотив-Кубань» из Краснодара в овертайме обыграл турецкий «Бешикташ» — 95:94. Победу им принес бросок под сирену в исполнении форварда Антониуса Кливленда.

Ранее президент Единой лиги ВТБ рассказал о том, как прошел Суперкубок.

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