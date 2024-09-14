Новичок ЦСКА заявил о желании забивать в каждом матче

Новичок ЦСКА венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа заявил, что хочет забивать в каждом матче за московскую команду. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сегодня первый тайм был под нашим контролем, но «Зенит» один раз подошел к воротам и забил — в этом все и заключается. Очень хотелось выиграть. Я всего два дня в команде, надо понять, как мы играем. Хочу забивать в каждом матче», — заявил Гуарирапа.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок «Зенита» аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса.

Таким образом, сине-бело-голубые вернулись на первую строчку в турнирной таблице — теперь в их активе 20 очков после восьми матчей.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. ЦСКА сыграет в гостях с «Рубином». Игра состоится в тот же день, но начнется матч в 19:00 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА объяснили, почему команда проиграла «Зениту».