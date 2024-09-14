Плющенко рассказал, куда пойдут деньги от мамы Парсеговой

Олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал, что деньги от мамы фигуристки Арины Парсеговой пойдут на благотворительность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока еще не решили, куда пойдут деньги — в детский дом или в поддержку Курской области. Давно занимаемся благотворительностью, но не считаем, что это нужно афишировать. С самого начала подчеркивали: дело не в деньгах», — заявил Плющенко.

Инициатива провести платную открытую тренировку, с которой собрали более ₽3,5 млн, возникла у команды Этери Тутберидзе в связи с необходимостью помочь 12-летней фигуристке Евгении Парсеговой. Семья девочки должна выплатить Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» ₽1,83 млн за нарушение контракта. Парсегова покинула «Ангелов Плющенко» и перешла в команду Тутберидзе.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. В удовлетворении встречных требований Парсеговой-старшей о расторжении договора, определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат суд отказал.

8 сентября Парсегова поблагодарила Этери Тутберидзе, команда которой сообщила, что весь долг 12-летней фигуристки перед академией «Ангелы Плющенко» будет закрыт.

Ранее Яна Рудковская оскорбила маму фигуристки Парсеговой.