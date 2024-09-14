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В ЦСКА объяснили, почему команда проиграла «Зениту»

Тренер ЦСКА Николич заявил, что был доволен игрой против «Зенита»

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РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что болельщики создали потрясающую атмосферу на стадионе. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Хочу сказать спасибо болельщикам за ту поддержку, которую они нам подарили, была великолепная атмосфера. Футбол — это эмоции, за это я люблю футбол. Единственное, чего я не люблю в футболе, это проигрывать. У нас получалось многое сегодня — борьба, единоборства, давление, прессинг, но не получилось главное — результат. В раздевалке я поблагодарил парней за игру и сказал поднять головы вверх. Если мы будем играть также, то у нас все будет хорошо», — заявил Николич.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы петербуржцы набрали 20 очков и вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию в таблице.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак назвал победу над ЦСКА долгожданной.

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