Эксперт сравнил футболистов Соболева и Сергеева

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев сравнил российских нападающих Александра Соболева, который перешел в команду, и Ивана Сергеева, покинувшего коллектив и подписавшего контракт с «Крыльями Советов». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сергеев — потрясающий игрок. Он точно отработал вложенные в него средства, а также принес пользу «Зениту». Иногда наступает время, когда нужно идти дальше. Для Сергеева оно наступило. Он явно не слабее Соболева», — заявил Корнеев.

В текущем сезоне Сергеев выходил на поле в трех матчах чемпионата России в составе «Зенита», не отметившись результативными действиями. В последнее время чемпионы России купили двух новых нападающих – аргентинца Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс» и Александра Соболева из московского «Спартака».

Соболев был выведен из основы красно-белых после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее сообщалось о том, что Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с московским ЦСКА.