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Семак объяснил появление Соболева в стартовом составе на матч с ЦСКА

Семак: Соболеву надо набирать форму, это следует делать через матчи

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему нападающий Александр Соболев появился в стартовом составе на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Соболеву надо набирать форму, а это надо через матчи делать. Он неплохо показал себя в игре с «Кайратом». Игра с хорошим коллективом — хороший момент, чтобы увидеть его в деле», — заявил Семак.

На момент написания новости ЦСКА и «Зенит», играющие на стадионе «ВЭБ Арена», счет не открыли. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

На данный момент, в турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает первое место, набрав 18 очков. Они обогнали «Зенит» благодаря победе в матче восьмого тура против «Оренбурга».

Ранее бывший президент «Локомотива» оценила игру молодого футболиста команды.

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