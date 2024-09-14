В «Зените» объяснили победу над ЦСКА

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что игра получилась не особо богатой на голевые моменты. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Последние матчи с ЦСКА приучили к тому, что у нас минимум опасных моментов возникало, так что мы очень рады победе — давно мы не обыгрывали соперника в основное время. ЦСКА на мой взгляд провел очень хороший матч с точки зрения борьбы, энергетики, но особо опасных моментов я не могу вспомнить, разве что было давление. Что касается организации игры, обороны — это был наш лучший матч в сезоне. Такие матчи, где надо терпеть, бороться и за счет характера добиваться положительного результата, очень полезны», — заявил Семак.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы петербуржцы набрали 20 очков и вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию в таблице.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКА.