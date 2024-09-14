Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист «Краснодара» оценил влияние на команду отстранения Кривцова

Экс-футболист Деменко: отстранение Кривцова никак не повлияет на «Краснодар»

close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бывший футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры в том числе за «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о переводе «быками» полузащитника Никиты Кривцова во вторую команду и предстоящем в восьмом туре Российской премьер-лиги «Южном дерби» между «Краснодаром» и «Ростовом».

«Перевод Кривцова абсолютно никак не повлияет на команду. Думаю, он допустил какую-то ошибку в плане спортивной составляющей. Это довольно резкое заявление – когда футболиста так отстраняют и переводят во вторую команду. Но это свои внутренние клубные моменты. Но это точно не помешает «Краснодару». Что касается игры, то это «Южное дерби», и «Ростов», однозначно, будет биться. Но «Краснодар» в последнее время не проигрывает и вообще не теряет очки, поэтому посмотрим. Но игра будет хорошая», — считает Деменко.

«Краснодар» до сих пор не потерпел в чемпионате РПЛ ни одного поражения и занимает второе место вслед за действующим чемпионом «Зенитом», набрав 15 очков после семи туров и отставая на два балла. «Ростов» под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина идет седьмым с 11 очками.

Ранее московский «Спартак» вышел из переговоров по лидеру «Краснодара».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами