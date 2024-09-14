Бывший футболист «Краснодара» оценил влияние на команду отстранения Кривцова

Бывший футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры в том числе за «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о переводе «быками» полузащитника Никиты Кривцова во вторую команду и предстоящем в восьмом туре Российской премьер-лиги «Южном дерби» между «Краснодаром» и «Ростовом».

«Перевод Кривцова абсолютно никак не повлияет на команду. Думаю, он допустил какую-то ошибку в плане спортивной составляющей. Это довольно резкое заявление – когда футболиста так отстраняют и переводят во вторую команду. Но это свои внутренние клубные моменты. Но это точно не помешает «Краснодару». Что касается игры, то это «Южное дерби», и «Ростов», однозначно, будет биться. Но «Краснодар» в последнее время не проигрывает и вообще не теряет очки, поэтому посмотрим. Но игра будет хорошая», — считает Деменко.

«Краснодар» до сих пор не потерпел в чемпионате РПЛ ни одного поражения и занимает второе место вслед за действующим чемпионом «Зенитом», набрав 15 очков после семи туров и отставая на два балла. «Ростов» под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина идет седьмым с 11 очками.

Ранее московский «Спартак» вышел из переговоров по лидеру «Краснодара».