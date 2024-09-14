В турнирной таблице РПЛ сменился лидер

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» обыграл на выезде «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 4:2. На 16-й минуте матча счет открыл футболист москвичей Алексей Батраков. Через 20 минут Саид Сахархизан сравнял счет, но еще до перерыва Батраков вновь вывел красно-зеленых вперед. Сахархизан после перерыва восстановил равновесие в счете. Под занавес матча Жерзино Ньямси точным ударом принес «Локомотиву» победу. Владислав Сарвели на последних секундах поединка установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает первое место, набрав 18 очков. Петербургский «Зенит» может 14 сентября обогнать столичную команду, если обыграет московский ЦСКА. Сейчас у команды Сергея Семака 17 баллов. Догнать «Локомотив» по итогам восьмого тура также имеет возможность «Краснодар». Для этого команде с юга России надо обыграть «Ростов». Встреча «Краснодара» и «Ростова» состоится 14 сентября.

Ранее был назван самый неудобный соперник для «Зенита».