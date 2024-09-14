Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок «Краснодара» Кривцов готовится с первой командой к матчу с «Ростовом»

Legalbet: Кривцов вместе основой «Краснодара» готовится к матчу с «Ростовом»

close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов готовится с первой командой к матчу Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», несмотря на слухи о том, что он был переведен в дубль из-за того, что не согласовал с клубом интервью. Об этом сообщает Legalbet.

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» 14 сентября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата России Кривцов провел за «быков» семь матчей, забив один мяч. В прошлом сезоне Кривцов отыграл за «Краснодар» все 30 матчей в РПЛ, отметившись двумя точными ударами.

В турнирной таблице чемпионата России первую строчку занимает петербургский «Зенит» имея в активе 17 очков. Московский «Локомотив» и «Краснодар» идут следом за клубом с берегов Невы, имея в активе по 15 баллов. Четвертое место занимает столичный «Спартак». Команда Деяна Станковича набрала после семи туров 14 баллов.

Ранее московский «Спартак» вышел из переговоров по лидеру «Краснодара».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами