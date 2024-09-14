Игрок «Краснодара» Кривцов готовится с первой командой к матчу с «Ростовом»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов готовится с первой командой к матчу Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», несмотря на слухи о том, что он был переведен в дубль из-за того, что не согласовал с клубом интервью. Об этом сообщает Legalbet.

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» 14 сентября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата России Кривцов провел за «быков» семь матчей, забив один мяч. В прошлом сезоне Кривцов отыграл за «Краснодар» все 30 матчей в РПЛ, отметившись двумя точными ударами.

В турнирной таблице чемпионата России первую строчку занимает петербургский «Зенит» имея в активе 17 очков. Московский «Локомотив» и «Краснодар» идут следом за клубом с берегов Невы, имея в активе по 15 баллов. Четвертое место занимает столичный «Спартак». Команда Деяна Станковича набрала после семи туров 14 баллов.

Ранее московский «Спартак» вышел из переговоров по лидеру «Краснодара».