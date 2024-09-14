Назван фаворит в матче ЦСКА с «Зенитом»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время своей профессиональной карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» поделился своими ожиданиями от центрального матча восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги, в котором столичный ЦСКА примет на своем поле «Зенит» из Санкт-Петербурга, назвав фаворита встречи.

«Именно «Зенит» сейчас фаворит, но мы видели очень много игр и сталкивались с моментами, когда у «Зенита» возникали проблемы. С теми же «Химками», например, зенитовцы играли очень тяжело и еле-еле сравняли счет. ЦСКА – конечно, совсем другого уровня раздражитель. Но бой армейцы точно дадут», — считает Деменко.

«Зенит», выигравший под руководством Сергея Семака шесть последних чемпионатов России, занимает первое место в РПЛ, набрав 17 очков за семь туров. ЦСКА, который с нынешнего сезона в качестве главного тренера принял серб Марко Николич, располагается на шестой позиции с 13 набранными баллами.

Ранее был назван плюс сорвавшегося трансфера Джона Кордобы из «Краснодара» в «Спартак».