Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван фаворит в матче ЦСКА с «Зенитом»

Экс-футболист Деменко: «Зенит» — фаворит матча, но ЦСКА даст бой

close
Михаил Киреев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время своей профессиональной карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» поделился своими ожиданиями от центрального матча восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги, в котором столичный ЦСКА примет на своем поле «Зенит» из Санкт-Петербурга, назвав фаворита встречи.

«Именно «Зенит» сейчас фаворит, но мы видели очень много игр и сталкивались с моментами, когда у «Зенита» возникали проблемы. С теми же «Химками», например, зенитовцы играли очень тяжело и еле-еле сравняли счет. ЦСКА – конечно, совсем другого уровня раздражитель. Но бой армейцы точно дадут», — считает Деменко.

«Зенит», выигравший под руководством Сергея Семака шесть последних чемпионатов России, занимает первое место в РПЛ, набрав 17 очков за семь туров. ЦСКА, который с нынешнего сезона в качестве главного тренера принял серб Марко Николич, располагается на шестой позиции с 13 набранными баллами.

Ранее был назван плюс сорвавшегося трансфера Джона Кордобы из «Краснодара» в «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами