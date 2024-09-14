Известный стендап-комик заявил, что «Спартак» выиграет РПЛ в текущем сезоне

Стендап-комик и болельщик «Спартака» Иван Абрамов заявил, что красно-белые станут победителями Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона, передает «Спорт-Экспресс».

«Когда «Спартак» станет чемпионом? В этом сезоне. Иначе зачем я ношу крестик? В этом сезоне должны стать», — сказал Абрамов.

«Спартак» после семи туров чемпионата России идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 14 очков и на три балла отставая от лидирующего «Зенита». Следующим соперником москвичей станет махачалинское «Динамо». Эта игра состоится в Каспийске в воскресенье, 15 сентября, и начнется в 19:00 по столичному времени.

Лидирует в чемпионате «Зенит», набрав 17 очков.

В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко, реализовавший пенальти.

Ранее ветеран «Спартака» рассказал, что его удивляет в команде.