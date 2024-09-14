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Назван самый неудобный соперник для «Зенита»

Экс-игрок Стрепетов назвал ЦСКА самым неудобным соперником для «Зенита»

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Михаил Киреев/РИА Новости

Самым неудобным соперником в Российской премьер-лиге (РПЛ) для петербургского «Зенита» является московский ЦСКА. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший футболист сине-бело-голубых Алексей Стрепетов.

«Во-первых, ЦСКА всегда был самым сложным соперником для «Зенита». Если брать «Спартак», «Динамо», «Локомотив», то ЦСКА все равно самый неудобный. Во-вторых, армейцы всегда отличались организацией игры. Из поколения в поколение футболисты знают, что делать на поле. Это было и при Газзаеве, а при нём ещё и очень яркая атака была. Оборона — это практически сборная России», — констатировал Стрепетов.

Ветеран заметил, что и сейчас ЦСКА представляет собой организованную и дисциплинированную команду, в которой есть лидеры. Стрепетов выделил Ивана Облякова, подчеркнув, что футболист прибавил с точки зрения организации игры в обороне и в атаке. Следствием этого, считает экс-игрок «Зенита» стало получение Обляковым капитанской повязки в сборной России.

ЦСКА и «Зенит» встретятся в рамках 8 тура РПЛ в Москве. Стрепетов отметил, что ждет интересного противостояние игрока сине-бело-голубых Вячеслава Караваева с защитником армейцев Даниилом Круговым, прежде выступавшим за петербургскую команду. Матч состоится в 16:30 по столичному времени.

Ранее ветеран ЦСКА Пономарев назвал глупостью отстранение вратаря команды Помазуна.

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