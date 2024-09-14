Бывший вратарь «Ростова» и Краснодара» дал прогноз на очный матч команд

Экс-вратарь «Ростова» и «Краснодара» Илья Абаев поделился ожиданиями от ближайшего очного матча двух южных команд. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«У «Краснодара» больше шансов на победу. Они играют хорошо, одни из претендентов на чемпионство. Но против Карпина расслабляться нельзя — его команды всегда дисциплинированы», — заявил Абаев.

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Ранее жена Карпина назвала Сергея Семака самым слабым тренером.