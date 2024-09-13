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Президент Единой лиги ВТБ рассказал об ожиданиях от нового сезона

Кущенко: три сезона — три победителя, надеемся, будет еще один

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что хотел бы снова увидеть нового чемпиона в лиге. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Снова нет фаворита? Это же хорошо. Раньше можно было заранее говорить о чемпионе, а сейчас три разных чемпиона за три года. Надеемся, будет еще один. Очень хорошо выглядят абсолютно все из топ-4. Остальные, уверен, создадут конкуренцию», — заявил Кущенко.

Ранее Сергей Моня выразил мнение, что в турнире одержит победу тот, кому удастся избежать травм.

«Сезон длинный — кто избежит травм, тот и победит», — заявил Моня.

В сезоне-2023/24 чемпионом стал московский ЦСКА, который в финале обыграл УНИКС со счетом 4:1. Бронзу завоевал петербургский «Зенит», четвертое место у «Локомотива-Кубани» из Краснодара. В сезоне-2022/23 чемпионом стал казанский УНИКС, в сезоне-2021/22 — «Зенит».

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 21 сентября.

Ранее на Филиппинах реализовали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе.

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