Бывший футболист «Локомотива» рассказал, кем удалось заменить Миранчука и Глушенкова

Бывший нападающий «Локомотива» Сергей Сухов выразил мнение, что молодые игроки смогли заменить покинувших команду полузащитников Антона Миранчука и Максима Глушенкова. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Можно сказать, что молодые игроки заменили Миранчука и Глушенкова. Вот любят говорить: команда побежала. «Локомотив» не побежал, а заиграл. Несмотря на молодость, ребята берут на себя ответственность. Главное, чтобы в них верили. Это — будущее «Локомотива», — заявил Сухов.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и московский «Локомотив», набравшие по 15 баллов, столичный «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают московские «Динамо» и ЦСКА.

Ранее экс-тренер сборной России Игнатьев допустил, что «Акрон» станет последним клубом для Артема Дзюбы.