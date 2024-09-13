Бывший вратарь «Зенита» рассказал о перспективах Латышонка в команде

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что нынешний голкипер команды может надолго стать номером один. Слова бывшего игрока приводит «Спорт-Экспресс».

«Латышонок показывает хорошую игру. У него большой потенциал, но многое также зависит от того, как он будет развиваться. Пока все говорит о том, что он может стать основным вратарем «Зенита» на долгое время», — сказал Малафеев.

14 июня «Зенит» объявил о том, что голкипер калининградской «Балтики» Евгений Латышонок стал игроком команды. Он подписал с действующими чемпионами страны четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год. По данным Ивана Карпова, сумма трансфера составила 30 млн рублей.

Также за Латышонка хотел побороться «Спартак». Но вратарь выдвинул «Спартаку» условие: он не намерен оставаться вторым номером и хочет бороться за право играть в основе.

Ранее новичок «Спартака» назвал лучший клуб России.