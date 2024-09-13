Ветеран «Спартака» рассказал, что его удивляет в команде

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов признался, что его удивляет тот факт, что в летнее трансферное окно клуб не приобрел футболиста с российским паспортом. Его слова приводит «Советский спорт».

«Удивляет, что «Спартак» не приобрел хорошего россиянина. «Зенит», как мы видим, сделал крен в сторону наших российских игроков. «Спартак» же уповает на легионеров. В целом хорошая трансферная кампания, особенно Барко. Аргентинец пришелся ко двору, давно не хватало команде такого игрока, который добавляет креатива, умных ходов», — заявил Кечинов.

Барко стал игроком «Спартака» этим летом, о его переходе было объявлено 25 июля.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

10 сентября «Спартак» также объявил о подписании защитника Рикарду Мангаша. Португальский игрок выступал за «Виторию» с 2023 года. За это время он принял участие в 38 матчах, где забил пять голов и отдал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

Ранее новичок «Спартака» заявил, что сразу согласился поехать в Россию.