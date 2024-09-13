«Будет сказка»: экс-игрок ЦСКА заявил, что Соболев разбалансирует «Зенит»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что обрадуется, если в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против армейского клуба в составе петербургского «Зенита» выйдет новичок команды Александр Соболев. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«А что касается «Зенита», если будет играть Соболев — это вообще сказка. Потому что он разбалансирует команду. У питерцев другая манера игры. Что он может сделать? Не думаю, что Семак его поставит. Только если будут проигрывать, может выпустить в конце второго тайма. А так ничего страшного в «Зените» нет», — заявил Пономарев.

Игра состоится 14 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл шесть последних чемпионатов РПЛ. Подопечные Сергея Семака уже выиграли Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (4:2). В турнирной таблице РПЛ команда идет на первом месте, набрав 17 баллов. В активе «Зенита» пять побед и два ничейных результата. ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Марко Николич, за семь туров набрала 13 очков. Армейский клуб выиграл четыре матча, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

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