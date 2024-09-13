Трансфер Дзюбы в «Акрон» назвали идеальным

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин похвалил тольяттинский «Акрон» за подписание контракта с российским нападающим Артемом Дзюбой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это величина для нашего футбола, амбиции всегда присутствуют. У «Акрона» хорошие вингеры. Мне в целом кажется, что для «Акрона» это идеальный трансфер, команда молодая, борется за болельщика. А Дзюба приведет болельщика на стадион», — заявил Гасилин.

Официально о переходе было объявлено в последний день летнего трансфертного окна в России — 12 сентября.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее Дзюба рассказал о своих задачах в «Акроне».