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Экс-тренер «Спартака» назвал фаворита матча ЦСКА — «Зенит»

Тренер Гладилин заявил, что ЦСКА и «Зенит» подходят к дерби в равных кондициях

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в центральной встрече в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и петербургским «Зенитом» нет фаворита.

По его словам, трудное возвращение игроков национальной сборной России из Вьетнама не повлияет на физическое состояние спортсменов.

«Фаворитов нет в этой игре, потому что команды равны по силе примерно, все только начинается. Сейчас начало чемпионата, и еще не все хорошо с сыгранностью у «Зенита». «Зенит» показал, что у него нет той мотивации, с какой они играли первые годы, когда выигрывали чемпионат. Мое мнение такое, что команда пересыщена с победами», — заявил Гладилин.

Игра состоится 14 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ команда из Санкт-Петербурга идет на первом месте, набрав 17 баллов. В активе «Зенита» пять побед и два ничейных результата. ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Марко Николич, за семь туров набрала 13 очков. Армейский клуб выиграл четыре матча, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

Ранее экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что «армейцы» не пропустят в игре с «Зенитом».

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