Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Всем будет интересно»: Радимов о переходе Дзюбы в «Акрон»

Экс-игрок Радимов: авторитет Дзюбы гораздо выше, чем у тренера и других игроков

close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов обрадовался тому факту, что нападающий Артем Дзюба, который перешел в тольяттинский «Акрон», остался в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Понятно, что никто из клубов топ-5 Дзюбой не интересовался, но продолжить карьеру у него есть стимул. Хорошо, что Дзюба останется в РПЛ. Всем от этого будет интересно. Авторитет Дзюбы гораздо выше, чем у тренера и других игроков», — сказал Радимов.

Официально о переходе было объявлено в последний день летнего трансфертного окна в России — 12 сентября.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее Дзюба рассказал о своих задачах в «Акроне».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами