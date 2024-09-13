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ЦСКА лишился одного из иностранных игроков

AM: нападающий Давила покинул ЦСКА и перешел в «Америку»

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила пополнил состав мексиканской «Америки». Об этом сообщает AM.

По информации источника, стороны окончательно согласовали сделку. Футболист сборной Чили отправится в новую команду в аренду с опцией обязательного выкупа.

26-летний Давила перешел в ЦСКА в августе 2023 года из мексиканского клуба «Леон». Нападающий подписал контракт до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. В сезоне-2023/24 Давила провел 32 матча во всех турнирах, в которых отдал шесть голевых передач и забил шесть мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €5 млн.

16 июля 2024 года появилась информация, что супруга футболиста выступила против его возвращения в Россию.

ЦСКА идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Марко Николич, за семь туров набрала 13 очков. Следующий матч национального первенства армейский клуб проведет на домашнем стадионе и сыграет против петербургского «Зенита». Игра состоится 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Георгий Джикия подписал контракт с «Химками».

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