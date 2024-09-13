Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в социальных сетях

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории суммарно набрал миллиард подписчиков в социальных сетях. Об этом сообщил сам футболист на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«От улиц Мадейры до крупнейших сцен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард, и мы вместе», — написал он.

Недавно игрок завел YouTube-канал, на который подписался 1 млн человек всего через полтора часа после создания. YouTube поздравил футболиста с этим достижением.

Вместе с португальской командой Роналду, которому 39 лет, выиграл чемпионат Европы — 2016, а на европейском первенстве в 2004 году дошел до финала.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». Также на его счету выступление за «Спортинг» из Португалии.

Ранее Роналду перечислил игроков, которые способны выиграть «Золотой мяч».