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Бывший футболист сравнил Аршавина и Дзюбу

Булыкин об Аршавине и Дзюбе: лучше забить четыре на «Энфилде», чем «Факелу»

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист Дмитрий Булыкин, отвечая на вопрос о лучшем футболисте в истории российского футбола, сравнил нападающего «Акрона» Артема Дзюбу и экс-игрока петербурского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина. Его слова приводит «Советский спорт».

«Дзюба и Кержаков это футболисты, которые оставили мощнейший след в российском футболе. Помимо них, например, есть еще Андрей Аршавин. Он забивал немного, но является абсолютной легендой нашего футбола. Лучше забивать четыре на «Энфилде», чем четыре «Факелу», — заявил Булыкин.

12 сентября тольяттинский «Акрон» подписал контракт с Дзюбой до июня 2025 года. Футболист будет выступать под номером «24». Также Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России — он забил 160 мячей.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее эксперт рассказал, кто победит в матче ЦСКА — «Зенит».

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