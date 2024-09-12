Агент рассказал о будущем футболиста Джикии

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, рассказал о будущем футболиста. Его слова приводит Sport24.

«Скоро все узнаете, окно еще открыто. Георгий сам ведет дела, он выберет нужный для себя путь развития карьеры. Да, у Джикии нет двух дополнительных недель, но, например, в Турции трансферное окно закрывается 13 сентября», — заявил Шпинев.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом «невозможно».

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