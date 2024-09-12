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Экс-форвард «Спартака» оценил старт работы Станковича в клубе

Экс-футболист Масалитин: руководство «Спартака» идет навстречу Станковичу

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, выступавший во время карьеры в том числе за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о начале работы Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

«Чтобы команду создать, раньше было такое поверие, нужно два-три года. Будет руководство ждать или не будет? Понятно, что есть перекос. Ушли в аренду Мелешин и Маслов. Там тоже есть перекос с иностранцами, состав надо расчищать. Но руководство явно идет навстречу Станковичу, что очень хорошо. Отвечать за результат будут и руководство клуба, и главный тренер, если будет неудача. Но на сегодняшний день у «Спартака» вырисовываются перспективные позиции и команда», — считает Масалитин.

Станкович возглавил «Спартак» перед стартом нынешнего сезона. Под его руководством команда занимает четвертое место после семи туров, набрав 14 очков и отставая на три балла от лидирующего действующего чемпиона санкт-петербургского «Зенита». На групповой стадии Пути РПЛ Кубка России красно-белые одержали две победы при одном поражении от махачкалинского «Динамо» (0:1).

Ранее голкипер Помазун не исключил вариант с переходом в «Спартак».

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