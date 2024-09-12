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Чемпион «Больших шлемов» сравнил Синнера с Федерером, Джоковичем и Надалем

Экс-теннисист Ольховский: Синнера тяжело сравнивать с «Большой тройкой»

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Mike Segar/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, дважды финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил нынешнего лидера мирового рейтинга АТР итальянца Янника Синнера с временами доминирования «Большой тройки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Очень сложно сравнивать. Тройка чем мне нравилась? Они все прогрессировали, один другого тащили. Все время была мотивация, они хотели играть, все время осваивали новые элементы. Синнер уже играет здорово. Посмотрим, что дальше будет. Наверняка появится кто-то, кто сможет оказывать сопротивление. Тот же Алькарас может вполне играть на очень высоком уровне. Думаю, кто-то выделится, и будет очень интересный тур», — считает Ольховский.

Синнер выиграл в этом сезоне два турнира «Большого шлема» и стал самым молодым теннисистом, сумевшим победить на двух хардовых мейджорах (Australian Open и US Open) за один год. Кроме того, итальянец выиграл все шесть финалов в 2024 году, до которых добрался.

Ранее Ольховский объяснил, в чем Медведев слабее Синнера.

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