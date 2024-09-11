Чемпион «Больших шлемов» объяснил, в чем Медведев слабее Синнера

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о поражении россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису от первой ракетки мира Янника Синнера, назвав главной причиной такого результата игру итальянца в ключевых розыгрышах.

«Это основное, что в решающие моменты Синнер оказался сильнее. Может быть, подача немножко не шла у Даниила. Он пытался менять тактику – быстрее, медленнее играть. Но в конце концов, Синнер все-таки оказался сильнее», — считает Ольховский.

После победы над Медведевым Синнер выиграл еще два матча и завоевал свой второй титул «Большого шлема» в сезоне и в карьере после победы в начале года на Australian Open, где в финале он также обыграл Медведева. При этом соперники также сошлись на Уимблдоне, где в четвертьфинале был сильнее уже россиянин, взявший верх в тяжелейшем пятисетовом поединке.

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