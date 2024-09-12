Масалитин: физическое состояние Дзюбы вызывает опасение

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что удивился возможному трансферу Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Непонятно, как Дзюба тренировался полгода, в какой он форме. В «Акроне», насколько я знаю, не сильные финансовые условия. Понятно, Дзюба многого добился в футболе, он является опытным и мастеровитым футболистом. Его физическое состояние вызывает опасение. Я, если честно, удивлен этим трансфером», — сказал Масалитин.

12 августа журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Дзюба проходит медицинский осмотр, по итогам которого заключит соглашение с клубом из Тольятти до конца сезона. Форвард пополнит команду на правах свободного агента.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее «Акрон» позвал всех в аэропорт на фоне слухов о подписании Дзюбы.