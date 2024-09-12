Стало известно преимущество Николсона над Соболевым

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон мощнее и агрессивнее экс-форварда красно-белых Александра Соболева. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил экс-нападающий сборной России, тренер Сергей Кирьяков.

«Если Николсон настроен, то он лучше в плане агрессии. Он чуть мощнее Соболева. Если он будет мотивирован доказывать свою состоятельность, то он точно превзойдет Александра. Технически эти футболисты похожи», — сказал Кирьяков.

Эксперт отметил, что Николсон лучше принимает мяч, а Соболев больше играет в штрафной. При этом, по словам Кирьякова, Шамар способен сыграть в подыгрыше и поддержать командную игру.

В прошлом сезоне Николсон на правах аренды выступал за французский «Клермон». По возвращении в «Спартак» он не выходил в стартовом составе команды, один раз появившись на поле на замену. Вместе с тем красно-белые объявили, что не будут искать для игрока варианты продолжения карьеры, и он будет и дальше выступать за москвичей.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее тренер Хомуха обвинил Соболева в неготовности играть за «Зенит».