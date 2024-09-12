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Булыкин о переходе Дзюбы в «Акрон»: надеюсь, это будет красивый симбиоз

Экс-игрок Булыкин выразил уверенность, что Дзюба поможет «Акрону»

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Бывший нападающий «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» Артем Дзюба сможет помочь тольяттинскому «Акрону» в случае перехода в эту команду. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-форвард «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Все будут в плюсе от этого трансфера. И Артем, который сможет поиграть, и «Акрон», который, думаю, немного финансов на это потратит. Учитывая имидж и популярность Артема, «Акрон» все равно что-то да приобретет. Но я все-таки еще надеюсь, что у Дзюбы есть желание поиграть в футбол, побить рекорды и проявить себя, как он это сделал пару лет назад в «Локомотиве». Поэтому я надеюсь, что это будет красивый симбиоз, потому что я все-таки за футбольную составляющую во всех ее проявлениях. И в этом трансфере тоже хочу найти футбольную составляющую, где игрок с именем и мастерством передаст опыт молодежи, поможет клубу.

Все-таки Артем играл на высоком уровне, был чемпионом, поэтому он очень много принесет «Акрону». Надеюсь, что он сможет помочь команде и в плане игры, и в плане результата. Понятное дело, один в поле не воин. Но он еще может тряхнуть стариной, помочь команде и вписать еще парочку рекордов в свою биографию», — считает Булыкин.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка. О возможном переходе игрока в «Акрон» сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Акрон» — дебютант Российской премьер-лиги. После семи туров национального первенства тольяттинская команда идет в зоне стыков — на 14-м месте. В активе клуба пять очков — одна победа, две ничьи и четыре поражения.

Ранее тренер «Крыльев Советов» Осинькин сообщил, что кандидатуру Дзюбы в клубе не рассматривали.

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