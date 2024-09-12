В «Спартаке» заявили о готовности принять Мостового на стажировку

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что готов принять бывшего футболиста красно-белых Александра Мостового на стажировку. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Конечно, готов его принять. Мои двери открыты для Мостового, если он хочет», — заявил специалист.

11 сентября Мостовой заявил, что намерен пройти стажировку в московском клубе.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Станкович возглавил «Спартак» после завершения сезона-2023/24. Команда идет на четвертом месте в Российской премьер-лиге, набрав 14 баллов.

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