«Ощущение уникальности»: названа причина, по которой «Зенит» купил Соболева

Футбольный агент Герман Ткаченко объяснил, зачем петербургский «Зенит» купил нападающего Александра Соболева у московского «Спартака», и отметил важную имиджевую составляющую этой истории. Его слова приводит Sports.ru.

«Какой месседж несет трансфер Соболева? «Мы хотим — и мы получим». Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб — decision maker: «Последнее слово — за нами». В таких сделках клуб платит не просто за футбольную функцию — он покупает ощущение уникальности, которое греет своих и бесит всех остальных», — заявил Ткаченко.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболева обвинили в неготовности играть за «Зенит».