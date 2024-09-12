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Мбаппе подверг критике тренерский штаб сборной Франции

L'Equipe: Мбаппе раскритиковал работу тренерского штаба сборной Франции

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Jennifer Lorenzini/Reuters

Нападающий Килиан Мбаппе подверг критике тренерский штаб сборной Франции, которую возглавляет Дидье Дешам. Об этом пишет французское издание L'Equipe.

В сентябре сборная Франции провела два поединка в рамках Лиги наций — с Италией (1:3) и Бельгией (2:0). По информации источника, форвард выглядел «ленивым и отстраненным» во время международного перерыва. Мбаппе в раздевалке произносил речь как капитан команды и заявил, что в сборной не хватает тактической подготовки, из-за этого он подверг критике работу Дешама.

При этом в прошедших матчах Мбаппе не сумел отличиться — он не забил ни одного мяча.

4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года. Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0.

Ранее Криштиану Роналду объяснил, за счет чего Мбаппе добьется успеха в «Реале».

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