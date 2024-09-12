Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему «Оренбург» отказался от услуг игрока ЦСКА

Legalbet: «Оренбург» отказался от аренды Мендеса из-за требований по зарплате

close
Александр Вильф/РИА Новости

«Оренбург» отказался от аренды полузащитника столичного ЦСКА Виктора Мендеса из-за неудачных переговоров с игроком о заработной плате. Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, поволжский клуб будет доигрывать календарный год тем составом, которым в данный момент обладает.

28 июля 2022 года Мендес стал игроком ЦСКА. Полузащитник подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления. 13 августа он дебютировал за армейцев, выйдя в стартовом составе в матче против «Зенита». 3 декабря 2023 года в матче чемпионата России против «Ростова» забил первый гол за клуб.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее стало известно имя возможного тренера «Уфы».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами