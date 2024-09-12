Стало известно, почему «Оренбург» отказался от услуг игрока ЦСКА

«Оренбург» отказался от аренды полузащитника столичного ЦСКА Виктора Мендеса из-за неудачных переговоров с игроком о заработной плате. Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, поволжский клуб будет доигрывать календарный год тем составом, которым в данный момент обладает.

28 июля 2022 года Мендес стал игроком ЦСКА. Полузащитник подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления. 13 августа он дебютировал за армейцев, выйдя в стартовом составе в матче против «Зенита». 3 декабря 2023 года в матче чемпионата России против «Ростова» забил первый гол за клуб.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее стало известно имя возможного тренера «Уфы».