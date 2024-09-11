Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван турнир, который нужно выиграть Соболенко, чтобы стать лучшей в мире

Экс-теннисист Ольховский: Соболенко нужно выиграть Итоговый, чтобы стать лучшей

close
Mike Frey-Imagn Images/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист, двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о белорусской теннисистке Арине Соболенко, выигравшей Открытый чемпионат США по теннису.

«Арина – лучшая в американской серии. Да, она выиграла US Open и сыграла лучше других американскую серию, но осталась второй ракеткой мира. Лучшая теннисистка мира будет определяться в конце года на Итоговом турнире», — считает Ольховский.

Для Соболенко эта победа стала третьей на турнирах «Большого шлема» в карьере. Ранее она дважды выигрывала Australian Open, включая турнир текущего сезона. На Открытом чемпионате США она вышла в финал второй раз подряд и впервые одержала победу, переиграв в решающем матче американку Джессику Пегулу в двух сетах. 26-летняя белорусская теннисистка занимает второе место в рейтинге WTA, отставая от Иги Швентек из Польши на 3169 очков.

Ранее Ольховский объяснил, в чем Медведев слабее Синнера.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами