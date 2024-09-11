Назван турнир, который нужно выиграть Соболенко, чтобы стать лучшей в мире

Знаменитый отечественный теннисист, двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о белорусской теннисистке Арине Соболенко, выигравшей Открытый чемпионат США по теннису.

«Арина – лучшая в американской серии. Да, она выиграла US Open и сыграла лучше других американскую серию, но осталась второй ракеткой мира. Лучшая теннисистка мира будет определяться в конце года на Итоговом турнире», — считает Ольховский.

Для Соболенко эта победа стала третьей на турнирах «Большого шлема» в карьере. Ранее она дважды выигрывала Australian Open, включая турнир текущего сезона. На Открытом чемпионате США она вышла в финал второй раз подряд и впервые одержала победу, переиграв в решающем матче американку Джессику Пегулу в двух сетах. 26-летняя белорусская теннисистка занимает второе место в рейтинге WTA, отставая от Иги Швентек из Польши на 3169 очков.

Ранее Ольховский объяснил, в чем Медведев слабее Синнера.