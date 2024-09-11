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Названа причина, почему ЦСКА не купил Соболева

Экс-форвард Масалитин: Соболев был слишком дорог для ЦСКА

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ФК «Зенит»

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, почему не состоялся переход форварда Александра Соболева в стан армейцев, отметив, что аренда Сауля Гуарирапы из «Сочи» станет отличным усилением для красно-синих.

«Трансфер Соболева – сложная история. Во-первых, дорого! ЦСКА в последнее время подписывает только свободных агентов. Это и Койта, и Жемалетдинов. ЦСКА испытывает денежные проблемы, поэтому ищет варианты. Если договорится насчет аренды Гуарирапы с правом выкупа, это будет очень-очень хорошая сделка. Ну а как быстро форвард адаптируется и начнет приносить пользу, будет уже зависеть от тренерского штаба и коллектива. По тому сезону он оставлял приятное впечатление», — подчеркнул Масалитин.

Соболев во время текущего трансферного окна перешел из «Спартака» в «Зенит» за 10 млн евро. В какой-то момент агенты предлагали форварда ЦСКА, но армейцы отказались рассматривать эту сделку. Гуарирапа в прошлом сезоне забил восемь мячей в десяти матчах весенней части сезона РПЛ после перехода в «Сочи», с которым в итоге вылетел в Первую лигу, где сейчас имеет один забитый мяч в девяти играх.

Ранее Соболев рассказал о первых днях в «Зените».

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