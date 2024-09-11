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Бывший теннисист не считает Синнера безоговорочным лидером

Экс-теннисист Ольховский: Синнер тоже проигрывает

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Mike Frey/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный чемпион «Большого шлема» в миксте, а также двукратный финалист мейджоров, победитель 20 турниров АТР и экс-шестой номер мирового рейтинга в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о лидере мужского тенниса итальянце Яннике Синнере после его победы на Открытом чемпионате США.

«Не скажу, что рядом никого нет. У Синнера все матчи были достаточно плотненькие, может быть, финал был проще других. По игре-то везде была борьба, и куда это повернется, кто будет в какой форме когда – это еще вопрос. На сегодняшний день Синнер – один из сильнейших, но сенсации случаются. Он тоже проигрывает матчи. У него нет такого феноменального отрыва по игре, который гарантировал бы ему единоличное лидерство», — считает Ольховский.

Синнер выиграл в 2024 году свои первые два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open, став самым молодым чемпионом двух хардовых шлемов за один сезон. На двух других мейджорах в этом году он доходил как минимум до стадии четвертьфинала.

Ранее Ольховский объяснил, в чем Медведев слабее Синнера.

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