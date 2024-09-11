Бывший форвард ЦСКА поделился ожиданием от матча клуба с «Зенитом»

Бывший нападающих московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от центрального матча восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Зенит».

«По прошлому чемпионату и Кубку ЦСКА ни разу не проиграл «Зениту» — только по пенальти в Кубке. А так, не проигрывал и даже выигрывал у «Зенита». Очень хороший матч будет. Понятно, что в нынешней ситуации ЦСКА отдаст инициативу и будет действовать на контратаках. У «Зенита» сейчас лучше состояние – основные игроки не летали по сборным, наверняка еще может выздороветь и принять участие в матче Глушенков. Эта пауза пошла на пользу «Зениту». Ну а у ЦСКА лидеры полетели в Азию, где даже не сыграли. Для восстановления сил было мало времени, наверное», — считает Масалитин.

«Зенит» выиграл последние шесть чемпионатов России и сейчас занимает первое место в турнире, набрав 17 очков за семь проведенных туров. ЦСКА располагается в таблице на пятой позиции, имея в активе 13 баллов. С нынешнего сезона армейцев тренирует серб Марко Николич.

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