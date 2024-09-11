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Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал, почему сорвался трансфер Кордобы

Гендиректор «Спартака» Малышев: мы не договорились с «Краснодаром» по Кордобе

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Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о несостоявшемся трансфере игрока «Краснодара» Джона Кордобы, заявив, что красно-белые не смогли договориться с «быками», передает «РБ Спорт».

«Мы интересовались этим игроком. Была возможность договориться с клубом, но не договорились со стороной игрока. Поэтому вопрос закрылся», — сказал Малышев.

Всего за «Краснодар» Кордоба провел 91 матч, забил 46 мячей и отдал 22 голевые передачи. В нынешнем сезоне он вышел на поле в шести матчах, записал на свой счет один гол и две результативные передачи. В матче седьмого тура национального первенства против московского «Локомотива» (3:0) он получил красную карточку, поскольку дважды был предупрежден желтыми.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 14 очков. «Краснодар» занимает вторую строчку, имея в активе 15 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (17).

Ранее был назван плюс сорвавшегося трансфера Кордобы в «Спартак».

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