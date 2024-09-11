Назван плюс сорвавшегося трансфера Кордобы в «Спартак»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в несостоявшемся трансфере колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в стан красно-белых есть плюсы.

По его словам, если бы 31-летний форвард пополнил команду Деяна Станковича, то красно-белым пришлось бы расставаться с кем-либо из игроков.

«Сложно сказать, помог бы этот трансфер или нет. Если бы сделка случилась, пришлось бы отдавать кого-то из игроков, которые сейчас есть. Прежде всего, Угальде уже начал забивать. Он заиграл, нашел себя. А двум таким форвардам сложно вместе, чтобы они играли в связке. Так что, нельза сказать что лучше, а что нет. Угальде, значит, будет дальше продолжать играть в основном составе», — заявил Гладилин.

Всего за «быков» Кордоба провел 91 матч, забил 46 мячей и отдал 22 голевые передачи. В нынешнем сезоне он вышел на поле в шести матчах, записал на свой счет один гол и две результативные передачи. В матче седьмого тура национального первенства против московского «Локомотива» (3:0) он получил красную карточку, поскольку дважды был предупрежден желтыми.

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