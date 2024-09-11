Был назван главный конкурент «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков назвал бело-голубых главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Думаю, «Динамо» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. В прошлом году бело‑голубые поверили в себя, в реальность чемпионства. Как можно было тягаться в прошлом году, так и в этом», — заявил Дьяков.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и московский «Локомотив», набравшие по 15 баллов, столичный «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают московские «Динамо» и ЦСКА.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее «Зенит» лишился одного из защитников из-за серьезной травмы.