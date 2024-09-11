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В «Краснодаре» рассказали, кем могут заменить Кордобу

Игрок «Краснодара» Оласа: у нас есть футболисты, которые смогут заменить Кордобу

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что в команде есть футболисты, которые смогут заменить нападающего Джона Кордобу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Кордоба — важный игрок для нашей команды. Но у нас есть хорошие футболисты, которые смогут заменить его», — заявил Оласа.

В восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Матч пройдет на «Краснодар Арене» и состоится 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. 31-летний Кордоба не сможет принять участия в матче, так как получил красную карточку в матче седьмого тура против московского «Локомотива».

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что Соболев «загнется» в «Зените».

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