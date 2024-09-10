Экс-тренер «Спартака» назвал два клуба, наиболее ярко проявивших себя в трансферное окно

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что по ходу летнего трансферного окна все лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ) смогли укрепить свои составы.

По его словам, наиболее активно кампанию провели две команды — «Спартак» и «Зенит».

«Все ведущие команды, которые претендуют и хотят бороться за чемпионство, за Кубок России — почти все они усилились. Все зависит от того, у кого какие есть возможности. «Спартак» хорошо укомплектовался, провел хорошую селекцию. «Зенит» тоже приобрел много футболистов, но одна и вторая команды обладали костяком команды, который в состоянии был и без усиления выполнять те задачи, которые перед ними поставлены», — заявил Гладилин.

В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита».

15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Валерий Гладилин назвал переход Максима Глушенкова лучшим в летнее трансферное окно.