Экс-тренер «Спартака» назвал лучший переход летнего трансферного окна

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что главным переходом летнего трансферного окна в России стала сделка между «Локомотивом» и «Зенитом» по Максиму Глушенкову.

По его словам, 24-летний полузащитник смог быстро адаптироваться в новом коллективе и ярко проявить себя.

«Глушенков попал в ту команду, где костяк составляют бразильцы, и он быстро, безо всяких акклиматизаций вписался в игру. Это лучший трансфер летнего окна переходов», — заявил Гладилин.

Трансферное окно в России закрывается 12 сентября. Этим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». На данный момент он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с семью мячами. В матче пятого тура против «Химок» он получил травму — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Глушенков перенес операцию и выбыл на неопределенный срок. В его отсутствие «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), проиграл «Акрону» (1:1, 4:5 по пенальти) и обыграл «Пари НН» (3:0).

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