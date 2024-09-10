Роналду объяснил, за счет чего Мбаппе добьется успеха в «Реале»

Португальский нападающий саудовского «Аль-Наср» Криштиану Роналду, который ранее играл в мадридском «Реале», на своем YouTube-канале объяснил, почему французский форвард Килиан Мбаппе может добиться успеха в испанском клубе.

«Я думаю, Мбаппе хорошо справится со своей работой, потому что в этом клубе очень правильная атмосфера, отлично выстроенная система, прекрасный тренер и президент, работающий в нем уже много лет», — сказал Роналду.

4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0.

В составе «Реала» Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. «Реал» обыграл в Суперкубке итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч своей команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем.

Ранее Мбаппе сравнили с бутылкой кетчупа.