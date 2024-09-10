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Бывший тренер ЦСКА высказался о возможном переходе Гуарирапы

Тренер Чанов: приветствую трансфер Гуарирапы в ЦСКА

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном трансфере в стан красно-синих нападающего молодежной сборной Венесуэлы Сауля Гуарирапы, выступающего в данный момент в Первой лиге за «Сочи».

«В прошлом сезоне я за Гуарирапой в «Сочи» внимательно не следил, но если его хотят в ЦСКА, то я это только приветствую. Это будет решение тренерского штаба, потому что нападающий нужен. Вокруг команды было много разговоров, но укрепляться нужно. С одним нападающим играть — это не дело. Главное, чтобы селекционный отдел в Гуарирапе не ошибся», — цитирует Чанова Legalbet.

По мнению специалиста, в пользу данного трансфера говорит уже пройденная футболистом адаптация в Российской премьер-лиге. Чанов считает, что форвард будет хорошо понимать требования, если придет в ЦСКА.

Гуарирапа перешел в «Сочи» в начале 2024 года и успел отметиться восемью забитыми мячами в десяти проведенных в РПЛ матчах, но вместе с командой вылетел в Первую лигу. Во втором эшелоне российского футбола на счету 21-летнего нападающего один забитый мяч в девяти проведенных матчах.

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